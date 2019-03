Grote politieactie op snelwegparkings en Zeebrugse haven: “Deadline van Brexit zorgt voor aanzuigeffect bij transmigranten” Bart Boterman

22 maart 2019

14u01 4 Oudenburg Volgens minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) zorgt de nakende Brexit voor een aanzuigeffect bij transmigranten. Dat verklaarde hij donderdagavond tijdens een grootschalige politieactie in de Zeebrugse haven en op de snelwegparkings in Jabbeke, Westkerke en Mannekensvere. “Mensensmokkelaars maken vluchtelingen wijs dat de grenzen na 29 maart onherroepelijk sluiten.” De minister verdubbelt het aantal politiemensen dat zich fulltime met transmigratie bezighoudt.

“Vorig jaar werden meer dan 7.000 vluchtelingen opgepakt in West-Vlaanderen en we zien dat die cijfers dit jaar gelijklopen, onder meer door de nakende Brexit. Het probleem blijft even groot, ondanks wekelijkse politieacties. Er zijn extra manschappen nodig om het fenomeen van transmigratie niet verder te laten escaleren”, aldus de minister, die donderdag de troepen kwam aanschouwen op de snelwegparkings. Hij verdubbelt het aantal politiemensen dat zich fulltime met transmigratie bezighoudt.

“Op dit moment werken bij de federale politie in West-Vlaanderen twintig mensen specifiek rond transmigratie. De regering heeft heel recent beslist om dat aantal te verdubbelen naar veertig. Op dit moment zijn er al tien extra mensen aan de slag”, sprak De Crem. Tijdens de politieactie van donderdagavond werden in totaal 55 mensen van de federale politie ingezet, waaronder de wegpolitie, spoorwegpolitie en scheepvaartpolitie. Op de snelwegparkings werden de vrachtwagens gescreend met behulp van speurhonden, CO2-meters en drones met warmte- en infraroodcamera. Rond de haven van Zeebrugge was er tevens versterking van de lokale politie en werd vooral het openbaar vervoer gecontroleerd.

Openbaar vervoer

De agenten vonden zestien mensen zonder papieren, allemaal in of op weg naar de Zeebrugse haven. Tijdens gelijkaardige acties ligt dat aantal volgens de politie rond de dertig. “Het openbaar vervoer is een veelgebruikt vervoersmiddel voor transmigranten. Er zaten vluchtelingen op de kusttram in Blankenberge en op de trein in Zeebrugge. Daarnaast werden nog mensen zonder papieren gevonden bij het natuurreservaat de Baai van Heist en in het havengebied zelf. Het gaat om meerderjarigen uit Libië, Iran, Marokko, Algerije en Burkina Faso. Op de snelwegparkings werd dit keer niemand aangetroffen”, duidt commissaris Dirk Molleman van de federale politie, hoofd van de operatie. De zichtbare aanwezigheid van een grote politiemacht en de verzamelde pers op uitnodiging van De Crem had daar wellicht iets mee te maken.

Westkerke en Jabbeke bundelen in concessie

Ook de beleidsmakers uit Jabbeke, Oudenburg en Middelkerke waren van de partij tijdens de acties op de snelwegparkings. Ze ijveren voor hermetische afsluitingen met beveiliging. “We moeten als gemeenten aan hetzelfde zeil trekken. De concessie van Total voor de snelwegparking in Jabbeke loopt af midden 2021. Er is intussen overlegd met de ministers om de uitbating van de parking in Westkerke te koppelen aan die van Jabbeke in de nieuwe concessie”, zegt burgemeester van Oudenburg Anthony Dumarey (Open Vld). “De voorwaarden moeten streng zijn inzake beveiliging voor beide parkings, met bijvoorbeeld permanente bewaking en een systeem met poorten en badges voor chauffeurs”, zegt Dumarey.

Dat beaamt schepen Hendrik Bogaert (CD&V) uit Jabbeke. “Uitbaters van tankstations komen hier veel geld verdienen, maar daar moet iets tegenover staan. De winstmarges zullen bij extra beveiliging kleiner zijn, maar iedereen moet zijn duit in het zakje doen. Ik ben alvast tevreden over de beslissing van mijn partijgenoot om extra manschappen in te zetten”, besluit Bogaert. De snelwegparking in Jabbeke is tot op vandaag ‘s nachts nog steeds gesloten.