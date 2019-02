Groenedijkstraat wordt - na buurtoverleg - fietsstraat: “Hier is fietsen veiliger dan langs Zandvoordestraat” Timmy Van Assche

18 februari 2019

17u43 0 Oudenburg De Groenedijkstraat, een populaire weg bij fietsers en motorrijders, wordt omgevormd tot de eerste fietsstraat van de stad. Volgende maand staat weliswaar nog een buurtvergadering gepland. Het stadsbestuur plant nog andere verkeersingrepen in de parallelle Zandvoordestraat.

Na overleg met de lokale politie wordt voorgesteld om van die Groenedijkstraat een fietsstraat van te maken. In deze fietsstraat mogen fietsers de volledige breedte van de rijbaan gebruiken. Auto’s en moto’s mogen in de straat rijden, maar mogen fietsers niet inhalen en maximum 30 kilometer per uur rijden. “Het begin en einde van een fietsstraat wordt aangeduid met blauwe aanwijzingsborden en een logo op het wegdek”, stellen burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld) en schepen Gino Dumon (sp.a). “De Groenedijkstraat is tot ver buiten Oudenburg gekend bij fietsers en motorijders. Daarnaast is het een belangrijke weg om naar en van Oostende te fietsen in een rustige en veilige straat. Er is echter gebleken dat er vaak té snel en gevaarlijk gereden wordt.” Om deze situatie aan te pakken stelt het stadsbestuur voor om, na overleg met de buurtbewoners op zaterdag 16 maart, hier een fietsstraat in te richten. “De Groenedijkstraat wordt door heel wat studenten en werkenden dagdagelijks gebruikt om de drukke, gevaarlijke Zandvoordsestraat te vermijden. We willen dan ook dat de fietsers op een veilige manier zich kunnen verplaatsen. Daarnaast is het zeer belangrijk dat er overleg plaats vindt met de omwonenden, want het is ook voor hen belangrijk dat het een leefbare verkeerssituatie is, waarbij zij zonder ongemakken hun woning kunnen bereiken. In heel wat andere steden en gemeenten bestaan er al fietsstraten en de effecten zijn opvallend. Zo worden er gemiddeld minder ongevallen per jaar geregistreerd maar het voornaamste effect is dat het aantal auto’s afneemt en het percentage fietsen toeneemt. Deze lijn willen we nu ook doortrekken waarbij de Groenedijkstraat en de Zandvoordsestraat complementair naast elkaar bestaan.” En het stadsbestuur onderzoekt ook de mogelijkheid om de Sint-Pietersstraat, Mariastraat, Kapellestraat en Kerkstraat om te vormen tot fietsstraat. “Maar daarover is nog lang geen beslissing gevallen.”

Lichte wijzigingen in Zandvoordsestraat

In 2017 werd de verkeerssituatie van de Zandvoordsestraat gewijzigd die de overdreven snelheid moet aanpakken. Er kwamen telkens drie zwarte paaltjes bij het begin en einde van parkeerstroken, waardoor je als automobilist moet afremmen om te kunnen kruisen met tegenliggers. De paaltjes misten hun doel niet en er werd op vandaag minder snel gereden, maar toch het leidt ook tot enkele gevaarlijke situaties, vooral nabij de Zandvoordebrug. “Na anderhalf jaar willen we de verkeerssituatie opnieuw evalueren samen met de buurt om zo tot de perfecte oplossing te komen”, vervolgen Dumarey (Open Vld) en Dumon (sp.a). “Momenteel is het voorstel om van drie naar twee paaltjes te gaan bij de Zandvoordebrug. Nu al staat een paaltje los na een aanrijding. En voor de op- en afrit bij het tankstation, voor wie uit de richting van Zandvoorde komt, willen we een stopstreep en -bord voorzien. Dit alles moet de doorstroming van en naar Oudenburg vergemakkelijken, ook voor wie weg wil rijden van het tankstation.”