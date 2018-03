Griep houdt helft kleuters De Tandem van school 08 maart 2018

02u53 0 Oudenburg Het griepvirus heeft hard toegeslagen in vrije basisschool De Tandem. De school telt 90 kleutertjes, maar deze week moeten 46 daarvan ziek thuis blijven.

De klas van juf Els Van Wonterghem telde gisteren slechts elf leerlingen in plaats van negentien op een gewone dag. "Begin deze week had ik er zelfs maar zeven in de klas", vertelt de juf. "Het is nu misschien iets rustiger, maar toch missen veel leerlingen hun vriendje of vriendinnetje. Het virus wordt snel doorgegeven omdat de kleintjes dicht met mekaar omgaan. In sommige gevallen is ook mama en papa ziek." De peuterklas van juf Katrien Proot is nog dunner bevolkt, met slechts drie kindjes. "Ik startte maandag nog met acht kindjes, na de middag bleven er nog vier over. Normaal gezien zijn we met elf", zegt Katrien. "De lessen en groepsactiviteiten worden niet aangepast. De kinderen krijgen nu allemaal wat meer aandacht en vrijheid. Zo'n zware terugval door ziekte heb ik nog nooit meegemaakt, terwijl ik toch al 39 jaar voor de klas sta." Directeur Marc Vandekerckhove is eveneens geschrokken. "Je kan hier weinig tegen beginnen. We zien nauwlettend toe op hygiëne: iedereen wast de handen met ontsmettende zeep, babydoekjes en zakdoekjes liggen klaar. Vreemd genoeg tellen we amper afwezigheden in ons eerste en twee leerjaar, dat in hetzelfde gebouw zit als de kleuters. Ook in onze afdeling in Roksem zijn weinig zieke kinderen." Ook geen enkele leerkracht werd geveld door het virus. Nog niet. (TVA)