Gratis terrasconcert in Abdijhoeve 07 september 2018

De Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia, die al ruim 150 jaar bestaat, organiseert vanavond om 20 uur een gratis terrasconcert in de Abdijhoeve. "Onze klassieker om de zomervakantie vaarwel te zeggen en de najaarsfestiviteiten in te leiden", duiden de organisatoren. Het belooft een sfeervol feest te worden met lampjes in de bomen en lekkere streekbiertjes. Bij slecht weer vindt het optreden plaats in de nabije Arnolduszaal. (TVA)