GPS gestolen uit wagen 02u34 0

In de Vrijboomstraat in Ettelgem ging een dief vrijdag kort na middernacht aan de haal met een GPS, sigaretten en aanstekers uit een geparkeerde wagen. De eigenaar had zijn auto achtergelaten zonder deze te sluiten. Bij z'n terugkomst betrapte hij de dief die wegvluchtte met de buit. De politie is een onderzoek gestart. (SDVO)