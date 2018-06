Ginter zoekt jonge kunstenaars 29 juni 2018

Het intergemeentelijk cultureel samenwerkingsverband Ginter start een zoektocht naar 'jonge makers' uit de regio. Bedoeling is om vanaf dit najaar nieuwe samenwerkingsprojecten op poten te zetten. "We zoeken jongeren die creatief bezig zijn in de brede zin van het woord", licht voorzitter Peter Velle toe. "Startende regisseurs, audiovisueel kunstenaars, fotografen, acteurs, dansers, tekenaars, schrijvers, noem maar op. Onder 'jong' verstaan we kunstenaars onder de 35 jaar. We willen peilen naar de noden die bij hen leven, waarna we zullen nagaan hoe we hun ontwikkeling kunnen ondersteunen." Ginter is een samenwerking tussen de gemeentes Gistel, Ichtegem, Koekelare, Kortemark, Oudenburg, Torhout en Zedelgem. Kandidaten kunnen nog tot 15 augustus contact opnemen via info@ginter.be. (SVR)