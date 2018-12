Gewelddadige mensensmokkelaar naar rechter verwezen Siebe De Voogt

14 december 2018



Een 31-jarige Egyptenaar is door de raadkamer van Brugge naar de correctionele rechtbank verwezen voor mensensmokkel. De man ging bij z’n feiten bijzonder gewelddadig te werk. Begin juli werd in Oudenburg een transmigrant aangetroffen onder een brug. De man had naar eigen zeggen klappen gekregen van een mensensmokkelaar. Het gerecht wist de 31-jarige Egyptenaar als verdachte te identificeren. De man zakte regelmatig vanuit het Brusselse Maximiliaanpark af naar de snelwegparking in Westkerke, die hij als z’n persoonlijk werkterrein beschouwde. Het onderzoek wees uit dat hij zich erg agressief opstelde. Hij zou meermaals bedreigingen met een vuurwapen hebben geuit en slagen uitgedeeld hebben met stokken en ijzeren staven. De man werd uiteindelijk op 14 augustus in de boeien geslagen. Binnen een drietal weken zal hij voor de rechter verschijnen.