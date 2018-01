Gevlucht aan alcoholcontrole 02u36 0

Een 49-jarige bestuurder uit Oudenburg is vrijdagnacht om 1.30 uur op de Gistelsteenweg in Jabbeke gevlucht bij het zien van een alcoholcontrole. De politie kon L.G. even verderop onderscheppen. De man was onder invloed van alcohol en weigerde een ademtest af te leggen. Het parket besliste zijn rijbewijs onmiddellijk voor 15 dagen te laten intrekken. (SDVO)