Geslaagd kamp voor wetenschappers in spe 20 februari 2018

Tijdens de krokusvakantie dompelden 16 leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar zich onder in de wondere wereld van de wetenschap. Het wetenschapskamp is er om het jeugdaanbod in Oudenburg uit te breiden, maar ook om kinderen te helpen bij de keuze tussen een studierichting met of zonder STEM (Science - Technology - Engineering - Mathematics). De kinderen werden uitgedaagd om op onderzoek te gaan en werden geconfronteerd met enkele wetenschappelijke fenomenen, zoals licht en geluid, waterzuivering of elektriciteit. Tot slot mochten ze op verkenning in Technopolis, het 'doe-centrum' voor wetenschap en technologie.





(TVA)