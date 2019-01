Gemeenteraadsvoorzitter Reynaert (Open Vld): “Test om zitting in cafetaria te houden is geslaagd” Timmy Van Assche

03 januari 2019

11u21 0 Oudenburg De installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad vond voor het eerst plaats in de cafetaria van woonzorgcentrum Riethove in plaats van de raadszaal in het stadhuis.

Er zat een zekere symboliek achter de locatie: door de grote glaspartijen van Riethove wou het nieuwe stadsbestuur een teken geven van openbaarheid van bestuur. Bovendien kan de cafetaria veel meer toeschouwers ontvangen dan de raadszaal. En vooral dat laatste was welgekomen, want de zaal zat afgeladen vol met vrienden en familieleden van de nieuwe raadsleden. Ruim honderd toeschouwers daagden op. “De eerste zitting van de legislatuur in Riethove was geslaagd. Het ging tenslotte om een test”, zegt Stefaan Reynaert (Open Vld), voorzitter van de gemeenteraard. “We zullen dit evalueren, want behalve Riethove zijn ook het nieuwe dienstencentrum en de Abdijhoeve prima locaties om de zittingen te houden.” Voor de gelegenheid werd een microfoon gebruikt voor de eedafleggingen en tussenkomsten. “De klank was niet ideaal, maar tenslotte kon iedereen - ook achteraan de zaal - de raadsleden horen en de zitting volgen”, besluit Reynaert, die een goeie beurt maakte bij zijn debuut als voorzitter. De volgende zitting is op woensdag 23 januari om 20 uur, opnieuw in Riethove. Onder meer het bestuursakkoord wordt dan besproken.