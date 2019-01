Gemeenteraadsvoorzitter maakt verder werk van openbaarheid van bestuur Timmy Van Assche

14 januari 2019

13u19 0 Oudenburg Voortaan staat er op iedere dagorde ook ‘mededelingen’ geagendeerd. Een nieuwigheid die volgens gemeenteraadsvoorzitter Stefaan Reynaert (Open Vld) bijdraagt openbaarheid van bestuur.

De dagorden van de OCMW- en gemeenteraad zijn bekend en daarbij valt een nieuwe rubriek op: mededelingen. Gemeenteraadsvoorzitter Stefaan Reynaert (Open Vld) verduidelijkt: “Die mededelingen kunnen bijvoorbeeld gaan over beslissingen van het college van burgemeester en schepenen. Het gaat om updates of beslissingen in (grote/publieke) dossiers. Voor alle duidelijkheid: privézaken, zoals bijvoorbeeld het verlenen van een particuliere bouwvergunning of verlenging van een grafconcessie, horen hier niet bij. Kijk, in de oppositie klaagde ik meermaals aan dat de gemeenteraad buitenspel werd gezet en pas als laatste werd ingelicht. Zo’n situaties wil ik absoluut vermijden. In de gemeenteraad zitten de vertegenwoordigers van alle Oudenburgenaars. Het moet dan ook dé plaats zijn waar informatie wordt gedeeld en dossiers in alle transparantie worden besproken.” De volgende gemeenteraad is op woensdag 23 januari om 20 uur in de cafetaria van woonzorgcentrum Riethove.