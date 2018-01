Gemeenteraad krijgt geen livestream 29 januari 2018

02u29 0 Oudenburg De gemeenteraad zal niet live worden uitgezonden via internet.

"In navolging van onder meer Oostende en Koksijde zou ook Oudenburg de raadszitting live moeten kunnen uitzenden. Ik denk daarbij aanvankelijk aan een proefproject. Via Facebook Live en de stedelijke website kunnen we makkelijk streamen. Bij wijze van proef heb je niet meer dan een smartphone en statief nodig", stelt oppositieraadslid Anthony Dumarey (Open Vld). Maar schepen Peter Velle (CD&V) is niet voor dat idee gewonnen. "Je hebt meer nodig dan één enkele camera, zoals ook microfoons en personeel om de camera's te bedienen. Sommige gemeenten, zoals Oostende, schakelen externe firma's in. Er is geen budget en onze communicatiemedewerkers hebben andere prioriteiten." (TVA)