Geliefde Oudenburgse onderneemster Marina Van Der Jeught (53) overleden: “Alles wat ze aanraakte, veranderde in goud” Bart Boterman en Timmy Van Assche

11 april 2019

20u12 12 Oudenburg Marina Van Der Jeught is maandagavond op 53-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een hersenbloeding. De voormalige apothekeres en zaakvoerster van koffiebranderij King’s Coffee en horecazaak Bourgognehof laat drie kinderen en een echtgenoot na. “Ik ben een pracht van een vrouw verloren”, snikt haar man Didier Couckuyt. “Haar inzet, uitstraling en menslievendheid deed alles wat ze aanraakte veranderen in goud.”

Marina Van Der Jeught overleed maandagavond in haar auto op de parking van het Bourgognehof, de zaak langs de Westkerksestaat in Eernegem die ze een jaar geleden met haar zoon Cedric (20) overnam. Ze heeft nog twee kinderen, Kyana (22) en Diederik (24). “Cedric had haar afgezet bij haar Mini Cooper en Marina zou meteen naar huis rijden. Maar ze bleef weg en was onbereikbaar. Toen Cedric ging kijken, trof hij Marina voorovergebogen aan achter het stuur. Ze had de sleutel nog niet in het contact gestoken”, vertelt echtgenoot Didier Couckuyt.

Prachtvrouw

De vrouw werd naar het ziekenhuis gebracht, maar hulp mocht niet baten. “Volgens de dokters liep Marina een acute hersenbloeding op. Het noodlot. Ze heeft geen pijn ervaren en dat is een kleine troost”, gaat Didier verder. Het echtpaar was 35 jaar samen en bijna 30 jaar gehuwd. “Dan kan je zeggen dat je iemand echt graag ziet. Ik ben een prachtvrouw verloren en zal haar zo hard missen, net als onze kinderen. Marina had zo veel energie en levenslust. Alles was ze aanraakte, veranderde in goud dankzij haar uitstraling, inzet en menslievendheid”, getuigt de man.

Goed advies

Marina Van Der Jeught richtte 25 jaar geleden met succes een apotheek op in de Dorpsstraat in Ettelgem. Ze stond bekend als de apothekeres die zo goed mogelijk advies gaf en klanten wees op goedkopere varianten van hetzelfde medicijn. Ze liet de druk bezochte apotheek vijf jaar geleden over en stapte in de koffiebranderij King’s Coffee, het familiebedrijf van haar echtgenoot Didier op het bedrijvenpark Steengoed in Oudenburg.

Marina hield ervan om mensen te verwennen. Wie koffie kwam kopen, kreeg meteen een kopje voorgeschoteld. Niet met een koekje, maar met pralines, advocaat en een cakeje. Die gulheid typeerde haar Didier Couckuyt

Nieuwe zaak

“Sinds haar komst werd onze bedrijfswinkel in een mum van tijd een groot succes. Dat was door haar persoonlijkheid. Marina had lak aan gierigheid en hield van verwennen. Wie pakjes koffie kwam kopen, kreeg meteen een kopje voorgeschoteld. Niet met een koekje, maar wel met pralines, advocaat en een cakeje. Die gulheid typeerde haar volledig en dat apprecieerden de mensen”, gaat Didier verder. “Ook van het Bourgognehof maakte ze een bloeiende zaak. Een jaar geleden kwam daar niemand meer, sinds haar komst zat het telkens afgeladen vol. Ze maakte altijd de juiste keuzes met goede ingesteldheid. Ik had enorm veel respect en aanzien voor haar”, aldus een diep bedroefde Didier Couckuyt.

Zijn echtgenote stierf veel te vroeg, op 53-jarige leeftijd. Vrijdag wordt de plaats en datum van de uitvaart bekend gemaakt. Er wordt een massa volk verwacht tijdens de begrafenis.