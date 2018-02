Geboortebos breidt uit 27 februari 2018

02u39 0

In het kader van de verdere aanleg van het geboortebos, op de hoek van de Oude Brugseweg en de Zeeweg, organiseert het stadsbestuur een nieuwe plantactie op zaterdag 3 maart. Alle ouders met kinderen geboren tussen 1 januari 2016 en 31 december 2017 werden uitgenodigd op dit feestelijk gebeuren. De namen van de gevierde kinderen zullen worden aangebracht op panelen die aan de ingang van het geboortebos geplaatst zullen worden. Het evenement start om 10.30 uur. Er wordt ter plekke verzameld. Na de plantactie wordt iedereen uitgenodigd in zaal 't Centrum in de Brugsesteenweg 89 om nog wat na te praten met een drankje. (TVA)