Gastgezinnen gezocht voor 70 Fransen uit dorpje Le Marais-Vernier Timmy Van Assche

05 maart 2019

18u59 0 Oudenburg Voor het verbroederingsfeest van Oudenburg met het Franse dorpje Le Marais-Vernier is het stadsbestuur op zoek naar gastgezinnen. 70 Fransen komen naar de stad en voor hen wordt onderdak gezocht bij Oudenburgse inwoners.

Schepen van Verbroedering Stijn Jonckheere (N-VA): “Afwisselend om de twee jaar gaan we bij elkaar op bezoek. Twee jaar geleden ging een groep Oudenburgenaren naar Frankrijk. Dit jaar, op vrijdag 16 augustus, komt een delegatie van ongeveer 70 personen van Le Marais-Vernier naar hier. Deze mensen zullen hier dan verblijven tot en met zondag. Op zaterdag is er een uitstap en de dag wordt ’s avonds afgesloten met een feestmaaltijd. Om deze personen te huisvesten gedurende het weekend zijn we op zoek naar gastgezinnen. Het wordt een tof weekend en van de Franse taal hoeft men zich totaal niets aan te trekken.” Wie interesse heeft, mag mailen naar stijn.jonckheere@oudenburg.be.

Geschiedenis

In 1952 werd Robert Gernaey, de schoonbroer van lokaal boegbeeld Emile ‘Milo’ Forrest, tot priester gewijd in Evreux. Hij werd in 1955 pastoor van drie gemeenten, waaronder Le Marais-Vernier. Als pastoor in Frankrijk beschikte Robert over drie vervallen kerken, hij had geen vervoer, geen zaal, geen materiaal en werd ook niet gesteund door de gemeente noch door de bevolking. Uit sympathie richtte Forrest in 1955 in Oudenburg een beschermcomité op. “Dat comité was de voorloper van onze verbroedering”, duidt Jonckheere. “Rolandt Bonny en Romain Roose waren daar ook al bij betrokken. Het comité steunde de initiatieven van de pastoor en probeerde hulp te bieden, vooral bij het herstel van de kerk en de bouw van een zaal.” De ouders van de bouwgezellen waren nieuwsgierig en gingen ze bezoeken. Vandaar de oorsprong van de verbroedering. De eerste officiële verbroedering vond plaats in april 1961. Op die dag werd de nieuwe parochiezaal ingehuldigd. 131 Belgen logeerden toen bij de Fransen. In datzelfde jaar kwamen de Fransen al in Oudenburg op bezoek.