Frituurbezoek gezin eindigt in ziekenhuis na ongeval 12 februari 2018

Een gezin heeft gisteravond zijn bezoek aan een frituur in Roksem in het ziekenhuis zien eindigen na een zwaar ongeval.





De ouders en twee meisjes van rond de 10 jaar hadden net gesmuld in bij frituur Viviane langs de Brugsesteenweg, toen het rond 18.30 uur fout ging. De vader reed weg van de parking, maar de Mercedes-break werd vol geraakt door een Peugeot Partner die richting Jabbeke reed. Beide wagens kwamen in het midden van de weg tot stilstand en raakten zwaar beschadigd. De papa liep bij het ongeval een hoofdwonde op, de mama en de meisjes bleven ongedeerd. De bestuurder van de Peugeot Partner raakte lichtgewond. Alle vijf inzittenden kregen in de frituur een check-up van een toegesnelde MUG-arts. Ze werden vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. De Brugsesteenweg was lange tijd versperd na het ongeval. (JHM)