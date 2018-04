Frituur serveert nu ook wafels 06 april 2018

Westkerke heeft opnieuw een tearoom. Frituur De Frietstop in de Gistelsesteenweg onderging grote verbouwingen en heet voortaan 'Friet- & Teastop'. Achteraan de frituur is een volledig nieuwe zaal ingericht en bij zonnig weer is ook het terras open. Uitbaatster Pascale Notredame serveert in de namiddag, samen met haar echtgenoot Christian Hobben, verse pannenkoeken, verse wafels en ijscoupes. "Tijdens de sluitingsuren van de frituur zaten we met onze vingers te draaien. We zijn bezige mensen en wilden uitbreiden", vertelt Pascale, al zeven jaar uitbaatster van de frituur. Ze is alvast tevreden over de opkomst sinds de opening van haar gloednieuwe tearoom. Friet met chocoladesaus, sinds eind vorig jaar een hype in sommige frituren, zit er echter niet in. "Tijdens de openingsuren van onze tearoom is de frituur gesloten, al is er 's avonds wel enige overlapping", aldus Pascale. (BBO)