Fransman krijgt vonnis tijdens verkeerscontrole 20 januari 2018

Tijdens een politiecontrole van donderdagavond in de Pelikaanstraat hebben agenten een Fransman onderschept die nog een vonnis van de politierechtbank in Brugge had openstaan. Aangezien de veroordeelde man onvindbaar was, kon de rechtbank het vonnis (een rijverbod) niet aan hem uitleveren. Uiteindelijk gebeurde dat na de onderschepping en controle wel. De man moest meekomen naar het politiebureau en moest zijn auto aan de kant te laten staan. Zijn rijbewijs werd ingetrokken. (BBO)