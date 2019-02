Fotograaf Pieter Clicteur vertelt en toont fietsavontuur in razend knap boek ‘Op het stalen ros naar Portugal’ Timmy Van Assche

01 februari 2019

18u24 0 Oudenburg Fotograaf Pieter Clicteur fietste vorig jaar in april en mei van Ettelgem, bij Oudenburg, tot in Lissabon, Portugal. Gewapend met een stevige tweewieler en een degelijke camera, trapte hij in vijf weken een tocht van meer dan 2.800 kilometer. Hij fietste via Santiago de Compostela en documenteerde zijn ervaringen in een boek waarbij sappige reisanekdotes en sprekende beelden je meenemen langs zijn avontuurlijke tocht.

Op familiebezoek naar Lissabon

Alles begint met een idee. “Zo’n negen jaar geleden begon het idee te rijpen om een lange fietsreis te ondernemen”, vertelt Pieter. “Een idee dat al van zijn zestiende rustig aan het ontkiemen was. Ik fietste iedere dag naar school, later naar mijn werk. Ik fietste graag en veel, door weer en wind, en besloot het idee in daden om te zetten. Daarop plande ik een fietsreis van Ettelgem naar Lissabon, waar mijn schoonbroer woont. We zijn daar al geregeld op bezoek geweest met het gezin. Het leek me ideaal om op familiebezoek te gaan met de fiets. Ik kon er meteen een uitdagend fotoproject van maken.” Na een aantal maanden voorbereiding, stapte hij op 3 april 2018 op de fiets om vijf weken later in de Portugese hoofdstad aan te komen. Zijn tocht voerde hem via het Spaanse Santiago de Compostela. “Die route is één van de best gedocumenteerde routes ter wereld en dat komt wel eens handig uit als je onderweg bent.”

Avonturier

Het avontuurlijke is geen nieuw gegeven. In 2005 en 2006 trok Pieter, samen met zijn vrouw, voor veertien maanden door Azië, Australië en Nieuw-Zeeland. “Dat gevoel van absolute vrijheid, vond ik geweldig. Het is een microbe die blijft kriebelen, het werd dus tijd om daar nog eens aan toe te geven.” Hij bereidde zich voor met trainingen in de fitness, veel fietstochten en opzoekwerk. Clicteur fietste tijdens zijn reis in totaal 2.806 km en klom daarbij 27.322 meter. “Het succes van de reis heb ik een groot deel te danken aan de gesofisticeerde trekkingfiets die ik in bruikleen kreeg van Gino Carts & Bikes in Oostende. De fiets was 100 procent betrouwbaar, ik heb zelfs mijn fietspomp geen enkele keer bovengehaald. Toch wel merkwaardig gezien de ruwe stukken over soms onverharde wegen.”

Een lijvig boek

De uitgebreide tocht gaf voldoende voer om iedere dag een bewogen verslag te schrijven. Daarnaast ontmoette hij een aantal boeiende mensen op zijn route. Ook die ontmoetingen bundelde hij mee in het boek. “Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan, dus trok ik om de haverklap de remmen dicht om m’n camera tevoorschijn te toveren en beklijvende beelden op de gevoelige plaat vast te leggen. Met het boek wil ik diverse mensen bereiken. Mensen die geïnteresseerd zijn in een meeslepend reisverhaal, maar ook mensen die zelf de tocht naar Compostela willen aanvatten. Je vindt, naast mijn reisverhalen, ook verslagen van mijn voorbereiding waardoor je een idee krijgt wat je zelf kunt doen als je een fietsreis wil plannen. En uiteraard komen ook fotografieliefhebbers helemaal aan hun trekken.” Het boek, een stevig exemplaar van 348 pagina’s, is een gezonde mix van tekst en beeld. Het is uitgegeven in eigen beheer en te koop via Pieter Clicteur (info@pieterclicteur.be) en bij Gino Carts & Bikes in Oostende (Fère Orbanstraat 46). Het boek ‘Op het stalen ros naar Portugal’ kost 35 euro. Het is al zijn derde uitgave na heART en Soul. Clicteur mag ook al verschillende internationale fotoprijzen op zijn conto schrijven en is huisfotograaf van het Filmfestival van Oostende.

