Flitser in Aartrijksesteenweg en Vaartstraat BART BOTERMAN

04 mei 2018

17u51 0

De lokale politie Kouter laat weten dat het op maandag 7 mei een flitsactie houdt in de Aartrijksesteenweg in Jabbeke. Op dinsdag 8 mei is de Vaartstraat in Oudenburg aan de beurt en staat het flitstoestel daar geposteerd. Daarnaast zijn er elders nog facultatieve controles mogelijk.