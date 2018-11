Fietser gevallen 17 november 2018

02u23 0

In de Sportlaan in Ichtegem is een 63-jarige vrouw uit Oudenburg donderdag om een onduidelijke reden ten val gekomen. L.D. passeerde er met haar fiets en viel opeens, terwijl er geen andere voertuigen bij betrokken waren. De vrouw werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.





(JHM)