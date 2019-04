Feestelijke heropening De Witte Molen: monument van Roksem maalt opnieuw zoals vanouds Timmy Van Assche

14 april 2019

16u09 2 Oudenburg De Witte Molen is opnieuw maalvaardig. Een groep enthousiaste molenaars hebben maar liefst 197 werkuren gespendeerd om het monument van de Oudenburgse deelgemeente te laten schitteren. In een latere fase krijgt de molen een nieuwe lik verf.

De Witte Molen, op de hoek van de Ossenweg en Zeeweg, is een voorbeeld van een typische bergmolen: gebouwd op een kunstmatige heuvel om meer wind te kunnen vangen. Voor de eerste vermelding moeten we al terug naar 1535, maar de huidige bakstenen romp werd in 1843 gebouwd door Pieter Dierickx-Visschers en zijn vrouw Francisca Strubbe. In 1994 werd de molen door toenmalig eigenaar Edward Galliaert voor 27 jaar in erfpacht gegeven aan de stad. Het stadsbestuur ging in 2002 over tot eerste restauratiewerken: rottende balken werden behandeld, het gebouw kreeg een nieuwe kap en kruiftafel en het hele interieur werd opgefrist. Maar in 2008 sloeg het noodlot toe: er werd een breuk vastgesteld in de askop en later werden de wieken weggenomen. De molen lag er troosteloos bij.

Maalvaardig

Maar een groep enthousiaste molenaars - Bart Engelen, Stijn Van Loocke, Dirk Baeteman, Geert Galle, Johan Lammens en Rebecca Van Ysacker - bleef niet bij de pakken zitten en kreeg hulp van het vorige stadsbestuur. “Twee jaar geleden zijn we begonnen met de restauratie van de molentechnische onderdelen”, vertelt Bart Engelen, hoofd van de molenaarsgroep. “Alles wat vast zat, moest worden losgemaakt; alles wat los zat, moest komen vast te zitten. We hebben hier ettelijke woensdag- en zaterdagmiddagen noeste arbeid verricht, goed voor in totaal 197 werkuren en 60 liter koffie”, lacht Bart. “In al die tijd kwam zo’n 185 mensen een kijkje nemen naar de werken en tot op vandaag hebben we 8.334 testwentelingen gemaakt. Maar kijk, voortaan is iedereen elke twee zondag van de maand welkom om een kijkje te komen nemen. De molen is terug maalvaardig. Gewassen als graan en tarwe kunnen opnieuw bewerkt worden. Dit is een belangrijke dag in de rijke geschiedenis van de molen." De molen werd gewijd met een glas jenever, bezoeker kregen hapjes en drankjes toegestopt. Het nieuwe stadsbestuur zal De Witte Molen - die er op vandaag wat grijs uitziet - terug in haar oorspronkelijke kleur laten verven. Ook wat schrijnwerk verdient wat aandacht. Voor burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld) was de heropening extra speciaal. “Het is een mooie dag voor het dorp, want als geboren Roksemnaar keek ik in mijn jeugdjaren dagelijks uit op de molen. Het is een deeltje van mezelf geworden. Dat is voor veel inwoners zo: wie denkt aan Roksem, denkt aan de Witte Molen, de Roksem Put en de watertoren.”