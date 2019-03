Expo over illustrator Eddy Ryssack (Humo, Robbedoes) in bibliotheek Timmy Van Assche

07 maart 2019

Oudenburg In samenwerking met het August Vermeylenfonds loopt een nieuwe tentoonstelling in de bibliotheek, deze keer over Eddy Ryssack.

Ryssack werd in 1953 aangenomen als illustrator bij weekblad Humo. Daar maakt hij samen met Johan Anthierens ‘Kapitein Matthias’, gebaseerd op de gelijknamige televisiereeks ‘Schipper naast Mathilde’. In 1959 stichtte hij TVA Dupuis, de animatiefilmstudio van de uitgever van onder meer Humo en stripblad Robbedoes. Ryssack is ook regisseur van de eerste filmpjes van ‘De Smurfen’ en werd in 1970 zelfstandig stripauteur. Een van zijn eerste werken is ‘Brammetje Bram’ voor het Nederlandse blad Sjors. Hij maakte strips voor Robbedoes, veelal kortverhalen met scenario’s van onder meer Maurice Rosy, Jacques Devos, Lucien De Gieter en Yvan Delporte. Ryssack was, tot slot, de eerste voorzitter van de Stripgilde en de eerste directeur van het Belgisch Centrum voor het Beeldverhaal. Hij overleed in 2004. Liefhebbers kunnen zeker hun hart ophalen tijdens de tentoonstelling in de bib. De gratis expo kwam tot stand dankzij de privécollectie van Walter Lambrecht, bestuurslid van het Vermeylenfonds. De bibliotheek is open op dinsdag (18 tot 20 uur), woensdag (10 tot 12 uur en 14 tot 18 uur), donderdag (10 tot 12 uur en 18 tot 20 uur), vrijdag (14 tot 18 uur) en zaterdag (10 tot 12 uur).