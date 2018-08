Expo belicht sportieve verleden 23 augustus 2018

In het Romeins Archeologisch Museum loopt vanaf volgende week woensdag de tentoonstelling 'Sportieve souvenirs'. Aan de hand van truitjes, vlaggen, bekers, medailles en ander sportmateriaal wordt een overzicht gebracht van sporten in Oudenburg tot ongeveer 1985. Het gaat van voetbal over spelen met duiven tot pingpong. De expo loopt tot en met 21 oktober en is gratis. Het museum is open van dinsdag tot en met vrijdag van 10 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.30 uur. 's Weekends enkel in de namiddag. Info: 059/56.84.00 of ram@oudenburg.be. (TVA)