Ex-burgemeester Velle (CD&V) haalt vlijmscherp uit naar nieuwe coalitie tijdens installatievergadering Timmy Van Assche

02 januari 2019

23u30 0 Oudenburg De installatiezitting van de nieuwe gemeenteraad gaf meteen vuurwerk. Ex-burgemeester Peter Velle, die met CD&V de komende zes jaar oppositie voert, haalde meteen uit naar de nieuwe coalitie van Open Vld, Sp.a en N-VA.

De cafetaria van woonzorgcentrum Riethove zat afgeladen vol voor de installatievergadering van de raadsleden. Nadat nieuwbakken gemeenteraadsvoorzitter Stefaan Reynaert (Open Vld) alle raadsleden opriep om “met een open blik politiek te voeren” en nieuwe burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld) sprak van “optimisme” en “vernieuwing”, nam Peter Velle het woord. De ex-burgemeester had even daarvoor zijn eed afgelegd als raadslid. “Jammer genoeg zit CD&V niet langer in het bestuur. Open Vld besloot de burgemeesterssjerp vast te grabbelen door de verkoop van drie schepenzetels aan verliezers Sp.a en N-VA. Jarenlang pleitten de liberalen voor een brede, door de bevolking gedragen coalitie, waarbij de grootste partijen van Oudenburg samen zouden gaan werken. Nu wordt CD&V weggezet als een partij van verliezers, die de stad geen garantie kon bieden voor vernieuwing. Maar is dat wel zo? Amper een goeie 300 stemmen scheidden ons van een absolute meerderheid. We blijven met 38 procent de grootste en zorgden voor een stijlbreuk, onder meer met een nieuwe lijsttrekker (Peter Velle zelf, red.) en nieuwe raadsleden.” Daarna viel Velle Sp.a frontaal aan. Met de socialisten vormden de christendemocraten al vele jaren een coalitie. “Wij horen nog het gehuil van de Sp.a-kandidaten en achterban op de avond van de verkiezingen: ‘waar zijn onze kopvrouw en kopman?’. Ze hadden hun schip stiekem verlaten in een blauw sloepje. Als je achttien jaar lang, door gratie loyaal mee mag besturen, twee vetbetaalde mandaten in verbrandingsoven en crematorium binnensleurt en er nog in slaagt terug te vallen op twee zeteltjes - en in één geval zelfs persoonlijk achteruit gaat - dan wil dat gewoon zeggen dat je partij op apegapen ligt. Rood is de kleur van schaamte: voor jezelf twee schepenposten binnenhalen en verder meebesturen alsof er niks gebeurd is, in plaats van orde op zaken te stellen. De Sp.a-fractie kent geen schaamte.”

Velle ging stevig door. “Open Vld bestuurt met de drie Sp.a- en N-VA-mandatarissen, die respectievelijk 404, 302 en 227 stemmen haalden en waarvan de partijen terugvielen op twee en één zetel. Ze zijn amper amper door de bevolking gedragen. Aan het minuscule en onervaren NVA wordt de belangrijke post van ruimtelijke ordening toegekend (schepen Stijn Jonckheere, red.). Een pionnetje, dat slim weggespeeld wordt. De liberalen zetten ruim een derde van de bevolking aan de kant. Een brede coalitie weglachen en verkondigen dat Oudenburg koos voor vernieuwing, is een miskenning van het oordeel van de kiezer. Toch werden de democratische en mathematische spelregels gevolgd, maar deontologisch is dit verwerpelijk. Wij zullen met onze negen zetels constructief oppositie voeren, deze stad moet verder op de weg vooruit.”

“CD&V schoot altijd losse flodders”

Gino Dumon (Sp.a), in de vorige legislatuur voorzitter van de gemeenteraad en nu schepen, liet dit niet zomaar passeren. Opvallend detail: het was dus niet de socialistische fractieleider Ulrike Vanhessche die het woord nam. “Toen ik zes jaar terug in het college kwam, hadden jullie (CD&V, red.) nog nooit van een bestuursakkoord gehoord. Nu hebben wij er samen een democratisch en inhoudelijk sterk programma geschreven. Op de gemeenteraden wilden jullie nooit concrete punten agenderen, maar zo kon je de bevolking nooit informeren. CD&V schoot de afgelopen jaren vooral met losse flodders; projecten aankondigen maar ze niet realiseren.”

“Bovendien”, aldus nog Dumon, “waren jullie van plan onze stad naar de financiële afgrond te duwen, door de Abdijhoeve voor 5 miljoen euro te restaureren. Dat zou betekenen dat Oudenburg geen enkel ander project zou kunnen verwezenlijken. Dit wou ik niet voor mijn stad en haar inwoners. Met Open Vld en N-VA schreven we een krachtig bestuursakkoord. Binnen zes jaar zullen we samen de verkiezingen winnen.” Nieuwe burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld) trad zijn coalitiepartner bij. “Het verschil tussen CD&V en Open Vld is amper 53 stemmen. We zijn dus allebei grote partijen. Toch is CD&V als enige de grote verliezer: in 2006 haalde CD&V nog 48 procent, in 2012 zakten jullie 5 procent en nu zelf nog meer. Dan ben je nu eenmaal de verliezer. Het verlies van N-VA en Sp.a is kleiner dan dat van CD&V. In de top-20 van meeste voorkeurstemmen staan er maar liefst vijftien liberalen. Dit is een overduidelijk signaal van de inwoenrs. 62 procent van de bevolking stemde voor deze coalitie. Als team komen we hier nog sterker uit. Wij gaan vol voor meer participatie per wijk en per deelgemeente, hebben aandacht voor jongeren en senioren, en schreven dit allemaal neer in een bestuursakkoord van vijftien thema’s. ‘Optimisme, duurzaamheid en bevlogenheid’, daar gaan we voor. We gaan het beste uit iedereen halen om onze stad te doen groeien en bloeien. En dat doen we samen.” De toon voor de komende jaren lijkt hiermee alvast gezet.