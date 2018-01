Europees Parlement stemt tegen pulskorvisserij 02u36 0 Oudenburg Het Europees Parlement heeft voor een totaalverbod op pulskorvisserij gestemd. Dat is een techniek waarbij vissersnetten laag boven de grond de vissen doen opspringen door elektrische pulsen. Het verbod is vooral een probleem voor de Nederlanders.

Emiel Brouckaert, directeur van de Rederscentrale: "De stemming is nog niet definitief. De lidstaten moeten zich nog uitspreken in dit dossier. Binnen ons ledenbestand zijn er zowel voor- als tegenstanders van pulskorvisserij. Er zouden duurzame voordelen zijn, maar dat moet nog verder onderzocht worden. Maar deze vistechniek is wel een dure investering voor ons relatief kleine visgebied." In België wordt de techniek amper gebruikt, tenzij door een tweetal schepen voor het ophalen van garnalen. In Nederland daarentegen hebben maar liefst 82 vaartuigen de techniek aan boord. "De Vlaamse vissers mogen niet het slachtoffer worden van de oneerlijke concurrentie met Nederlandse vissers", meent Europarlementslid Sander Loonens (N-VA). "Pulsvisserij is nefast voor onze Vlaamse vissers. Nederlandse vissers gebruiken deze techniek op grote schaal en dat deed vooral onze kleinere vissersboten pijn", stelt ook Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V). "Het parlement heeft nu een volledig verbod goedgekeurd." Wat het verbod betekent voor verder wetenschappelijk onderzoek, is onduidelijk. De buren uit Frankrijk zijn ook tegen pulskorvisserij. (TVA)