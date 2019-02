Erfgoedkring op zoek: “Wie heeft Oudenburgse schatten liggen?” Timmy Van Assche

14 februari 2019

18u18 0 Oudenburg De lokale Erfgoedkring 8460 viert dit jaar haar vijfde verjaardag en wil die feestelijke gebeurtenis op gepaste wijze vieren. Daarom lanceert ze een opvallende oproep. Volgende week is er alvast een inscansessie in het RAM.

Voor Erfgoedkring 8460 is het een jubileumjaar. “Daarom stellen we in dit feestjaar vijftig schatten van vijftig inwoners uit Ettelgem, Oudenburg, Roksem en Westkerke tentoon”, laat de vereniging weten. “Heb je thuis iets liggen met een bijzonder verhaal, neem dan als de bliksem contact met ons op.” Voorstellen met foto mogen per mail verstuurd worden naar erfgoedkring@oudenburg.be.

Beeldbank

Maar de vereniging blijft ook doorlopend activiteiten organiseren, zoals op zondag 24 februari. Tussen 10 en 12.30 uur wordt dan in het Romeins Archeologisch Museum een inscansessie gehouden. “Heb jij nog oude foto’s, postkaarten, pentekeningen of ander beeldend materiaal over Ettelgem, Roksem, Oudenburg of Westkerke? Breng deze zeker mee: wij scannen en beschrijven de beelden samen met jou en publiceren die op onze Erfgoedbeeldbank. Samen zorgen wij voor het behoud van ons erfgoed”, is de duidelijke motivatie. De activiteit is gratis.