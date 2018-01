Erfgoedkring 8460 stelt straf jaarboek voor 30 januari 2018

02u26 0

Erfgoedkring 8460 heeft een nieuw jaarboek uit, het vierde al sinds het ontstaan van de vereniging in 2014. Ook nu weer staan er enkele intrigerende artikels in met titels als 'De twaalf gouden apostelen', 'Het ovenkotcomplot', 'Presentwijnen' en 'Het grafmonument Lesaffre'. Het boek kost 25 euro en is te koop in het Romeins Archeologisch Museum in de Marktstraat. Erfgoedkring 8460 heeft steeds meer succes en telt al 200 leden.





In 2017 stonden acht evenementen op de agenda. Ook dit jaar, waarin het thema sport wordt belicht, belooft interessant te worden. De volgende activiteit is een Romeinse spelmiddag in het RAM op 13 februari. Meer info op Facebook.











(TVA)