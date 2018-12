Erfgoedkring 8460 presenteert nieuw jaarboek Timmy Van Assche

De plaatselijke erfgoedvereniging presenteert haar vijfde jaarboek sinds het ontstaan van de organisatie.

Het jaarboek 2018 staat boordevol nooit eerder vertelde geheimen over Oudenburg en haar deelgemeenten Roksem, Westkerke en Ettelgem. De uitgave bevat meer dan honderd kleurenprenten. Er staan knappe artikels in over onder andere de schat van Roksem, het pensionaat en landbouschool van meester Jeumont, schilder Rodrigo Dirksen en de belangrijke iconografische stadskaart van Jacob van Deventer. Leden van Erfgoedkring 8460 krijgen het boek gratis. Wie nog geen lid was en volgend jaar zijn boek niet wil missen, kan mailen naar erfgoedkring@oudenburg.be. Het boek is verkrijgbaar in de supermarkt, krantenhandels, drinkmarket Vanloocke en Flos Romana. Meer info vind je op de Facebookpagina van Erfgoedkring 8460.