Erfgoedcafé blikt terug op lokale motorgeschiedenis 14 november 2018

Tijdens een nieuwe editie van Erfgoedcafé kom je alles te weten over de rijke lokale geschiedenis van 'motocycletten', scooters, caféracers en crossers. Wie reed met de eerste motor in Oudenburg? Is het waar dat Harley Davidson dolgraag een testpiloot uit Ettelgem wou binnenhalen? Wat voor brommertjes en monsters reden hier rond van de jaren vijftig tot tachtig? Wie en wat zijn de helden en hoogtepunten uit het crossverleden? Foto's, filmpjes, verhalen én prachtstukken worden tentoongesteld. Wie thuis nog foto's of objecten heeft liggen, mag die meebrengen.





Het Erfgoedcafé vindt plaats in Oldtimer Motorenmuseum en Bikers Loft in de Groenedijkstraat 5, nu vrijdag vanaf 19 uur en zondag vanaf 15 uur. Inschrijven is noodzakelijk. Info: erfgoedkring@oudenburg.be en 059/56.84.00. (TVA)