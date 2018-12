Eindelijk duidelijkheid over reservatiestroken langs kanaal Timmy Van Assche

20 december 2018

17u15 0 Oudenburg 156 reservatiestroken langs het kanaal Oostende-Brugge worden opgeheven over verkleind. Dat laat Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V) weten.

Minister Schauvliege laat weten dat er in Oudenburg, Stalhille, Varsenare en Brugge reservatiestroken langs het kanaal Brugge-Oostende opgeheven of verkleind worden. Die stroken zijn percelen die ooit voorbestemd werden voor een eventuele verbreding van het kanaal. Uit een grondige screening van de 320 reservatiestroken bleek dat er 156 opgeheven of drastisch verkleind konden worden. “Zo komt er een einde aan een onzekerheid die soms teruggaat tot de jaren 1970", zegt Oudenburgs burgemeester Peter Velle (CD&V). “Alle eigendommen binnen een reservatiestrook kunnen in theorie onteigend worden om bijvoorbeeld het kanaal aan te passen of uit te breiden. De betrokken eigenaars mogen binnen de reservatiestrook in principe niets nieuws bouwen en bij elke verbouwing moeten ze afstand doen van de volledige meerwaarde die gerealiseerd wordt door de aanpassingswerken.” Af en toe worden er enkele reservatiestroken geschrapt, bijvoorbeeld als er een ruimtelijk uitvoeringsplan wordt aangepast. Maar sinds de jaren 1970 werd er nog nooit een structurele oefening gedaan voor heel Vlaanderen. Heel binnenkort komt er ook een website online waar de betreffende reservatiestroken kunnen geraadpleegd worden. Eigenaars die meer informatie wensen kunnen bij de administratie terecht op een speciaal e-mailadres: reservatiestroken.omgeving@vlaanderen.be.