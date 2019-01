Egyptische mensensmokkelaar heerste als een tiran over de snelwegparking in Westkerke: transmigranten werden geslagen met stokken en bedreigd met vuurwapen Parket vraagt 7 jaar, maar smokkelaar ontkent: “Zelf slachtoffer” Siebe De Voogt

11 januari 2019

11u51 0 Oudenburg Het openbaar ministerie heeft 7 jaar cel gevorderd voor een Egyptische mensensmokkelaar die vorig jaar 8 maanden lang een waar schrikbewind voerde op de snelwegparking. Om zijn territorium te verzekeren ranselde hij transmigranten af met stokken en bedreigde hen met vuurwapens. “Een zelden geziene brutaliteit”, sprak de procureur.

Het onderzoek naar Mohamed A.A. (40) ging begin juli vorig jaar van start, toen een transmigrant bloedend onder een brug in Oudenburg werd aangetroffen. De man legde bij de politie een uitgebreide verklaring af. Hij vertelde hij hoe hij een Egyptische mensensmokkelaar 2.000 euro betaald had om gesmokkeld te worden naar Engeland. Omdat de smokkelaar geen stappen ondernam, ging het slachtoffer verhaal halen. De Egyptenaar had hem vervolgens verschillende klappen gegeven met een stok en uitgehaald met een mes naar z’n arm en borst. Volgens de transmigrant had zijn belager ook een pistool bij.

Dagelijkse smokkel

“In tegenstelling tot andere dossiers gaf het slachtoffer een uitgebreide beschrijving van zijn mensensmokkelaar”, sprak de procureur vrijdagmorgen in de Brugse rechtbank. “Tijdens twee observaties in de buurt konden we de beklaagde spotten. Nog drie andere slachtoffers die met hem in contact gekomen waren, verklaarden enorm bang te zijn.” In de verblijfplaats van de smokkelaar troffen de speurders een gsm aan. Ze luisterden het toestel af en hoorden Mohamed A.A. spreken over zijn smokkelactiviteiten. “Hij was al 8 maanden actief en laadde 2 tot 3 personen per dag in in vrachtwagens. Er werd ook gesproken over confrontaties met Koerdische rivalen. Samen met een Algerijn wilde de beklaagde naar eigen zeggen zijn macht over de snelwegparking in Westkerke consolideren.”

Ongeziene brutaliteit

Tijdens het onderzoek doken nog twee andere gewonde illegalen op. Zij werden door A.A. bedreigd met een vuurwapen en één van hen was zelfs bewusteloos geslagen. “Dit is een uitzonderlijk agressief figuur die geen geweld schuwt”, aldus de procureur die 7 jaar cel en 32.000 euro boete vorderde. “Bij z’n arrestatie had hij onder meer een stok met prikkeldraad bij en een mes. Hij stak transmigranten tegen hun wil in koelwagens en beschouwde ze enkel als smokkelwaar. Deze man verdient een voorbeeldstraf. Hij vertoonde een zelden geziene brutaliteit en voerde maanden lang een waar schrikbewind op de parking van Westkerke.”

Zelf slachtoffer

Ondanks alle bewijzen tegen hem, ontkent Mohamed A.A. alle beschuldigingen. Hij beweert zelf slachtoffer te zijn. “Ik begrijp niet waarom ik opgesloten zit in de gevangenis”, vertelde hij tijdens de zitting. “Ik wil mijn geluk wagen in Groot-Brittannië en zie me hier nu staan. Die stok had ik enkel bij om mezelf te verdedigen. Het heeft geen haar gescheeld of ik was de voorbije maanden zelf gestorven.” Uitspraak op 25 januari.