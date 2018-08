Egyptenaar in cel voor mensensmokkel op snelwegparking 24 augustus 2018

Een Egyptische mensensmokkelaar die actief zou geweest zijn op de snelwegparking in Westkerke, blijft een maand langer in de cel. Dat heeft de Brugse raadkamer beslist. Mohamed A.A. werd al enige tijd in de gaten gehouden door speurders. Uit zijn telefoniegegevens bleek dat de man vooral actief was in de buurt van Oudenburg. Op de snelwegparking van Westkerke zou hij verschillende transmigranten op vrachtwagens hebben gestopt richting Groot-Brittannië, maar dat ontkent de Egyptenaar met klem. Het gerecht onderzoekt of hij ook iets te maken heeft met de gewelddadige confrontatie tussen transmigranten in de nacht van 6 op 7 augustus. Ze gingen elkaar in Oudenburg te lijf met stokken. Een Soedanees raakte daarbij levensgevaarlijk gewond. (SDVO)