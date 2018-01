Eetcafé Louis Clesse over te nemen 02u36 0

Het zeer bekende eetcafé Louis Clesse, op het centrale Marktplein van Oudenburg, is definitief gesloten. "Rond deze eindejaarsperiode zijn we altijd gesloten, maar we zullen niet heropenen", zegt uitbater André Meulman, die verder geen commentaar wenst te geven.





De zaak zou toch niet failliet zijn. Naar verluidt zat de bezetting van het eetcafé de laatste tijd in dalende lijn. De Louis Clesse staat op dit moment over te nemen, maar ook het handelspand zelf is te koop. Gezien haar ligging in de stad, heeft het zeker potentieel. André Meulman, echtgenoot van Oostends schepen Martine Lesaffre en al ruim 25 jaar succesvol in de Oostendse horeca, was pas sinds april 2016 in Oudenburg aan de slag. De Louis Clesse werd in 2008 gesticht door gemeenteraadslid Jaak Lingier. Hij renoveerde de woning van kunstschilder Louis Clesse, tevens ereburger van Oudenburg.





Het totaalconcept van taverne, tearoom en restaurant kende in geen tijd een onvoorstelbaar succes in de streek. Lingier liet de zaak destijds over omdat het werk fysiek te lastig werd. (TVA)