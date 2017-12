Eerste laadpaal voor elektrische wagens 02u34 0

Nog net voor de jaarwisseling werden door Infrax de eerste twee van acht laadpalen voor elektrische voertuigen geïnstalleerd. Als eerste locatie werd gekozen voor de markt van Westkerke. Tegen 2020 moet er in elke gemeente in Vlaanderen minstens één laadpaal voor elektrische wagens staan. Het spreidingsplan voor laadpalen stelde dat er in Oudenburg vier laadpalen met telkens twee laadpunten dienen te komen. Gemeenten bepalen hierbij zelf waar de laadpalen komen. Oppositieraadslid Romina Vanhooren (Open Vld) bracht het thema meermaals aan bod op de gemeenteraad. "In 2018, 2019 en 2020 krijgt elke andere deelgemeente er nog telkens twee. Voor Oudenburg wordt gekozen voor de site van de Abdijhoeve, voor Roksem nabij het Bolsjevistenplein. Voor Ettelgem wordt nog gezocht naar een geschikte locatie." (TVA)