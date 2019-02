Eerste huwelijken van het jaar voltrokken, straks ook trouwen op locatie mogelijk? Timmy Van Assche

09 februari 2019

17u34 2 Oudenburg Dit weekend vonden de eerste twee huwelijken van het jaar plaats. De koppels kregen een mooi boeket aangeboden van burgemeester Dumarey, die meteen zelf enkele trouwplannen uit de doeken deed. “Van Oudenburgse trouwceremonies willen we iets uniek maken: trouwen op het openbaar domein moet kunnen.”

Zaterdag vonden de eerste twee huwelijke van het jaar plaats. Eerst mochten Ettelgemnaren Simon Van Daele en Fien Valcke, beiden 26 jaar, elkaar het jawoord geven. Ze kregen van burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld) een ferme ruiker cadeau. “Zondag 10 februari is het de Internationale Dag van het Huwelijk. Ter ere van deze mooie dag heb ik een mooie attentie voorzien tijdens de eerste huwelijken van dit jaar", vertelt Dumarey. “We wisten niet dat die Internationale Dag bestond, maar het is wel speciaal. Onze ceremonie en receptie zijn vandaag (zaterdag, red.), het feest met de familie pas morgen (zondag, red.). De attentie van de burgemeester maakt het extra mooi”, is het koppel fier. Later stapten ook Bjorn Vanhove en Lien Brunet in het huwelijksbootje en ook zij kregen een boeket cadeau.

Op locatie trouwen

“Het is een waar voorrecht om net in de week van de liefde - later deze week is het Valentijn - mijn eerste huwelijken als burgemeester te mogen bezegelen", glundert Dumarey. “Een trouwdag blijft je je hele leven bij. Daarom willen we er als stad iets speciaal, iets uniek van maken: het moet mogelijk zijn om op locatie te kunnen trouwen op het openbaar domein of eigendom van de stad. Ik denk daarbij aan de Witte Molen in Roksem, het Romaans kerkje in Ettelgem, het Abtspark en bibliotheek in ons centrum of waarom niet op het voetbalplein van White Star Oudenburg. We bekijken nu met onze stadsdiensten welke locaties allemaal mogelijk zijn. In principe zou dit niks extra moeten kosten voor de trouwers, maar dat is afhankelijk van de wensen van het koppel. Samen met hen zullen we afspraken maken om er de mooiste dag van hun leven van te maken.” Op dit moment kost trouwen in Oudenburg 75 euro, voor het huwelijksboekje tel je nog eens 20 euro neer. Een kleine receptie is evenwel inbegrepen. Elk jaar vinden er in Oudenburg tussen de veertig en vijftig huwelijken plaats.