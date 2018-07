Een op drie bestuurders geflitst 28 juli 2018

Tijdens een snelheidscontrole langs de Vaartstraat in Oudenburg, donderdag tussen 8 uur en 9.30 uur 's morgens, werden liefst 193 van de 582 gecontroleerde voertuigen geflitst. Een derde van de bestuurders reed dus te snel. De politie registreerde ook 35 zware snelheidsovertredingen en trok eveneens drie rijbewijzen onmiddellijk in. Die drie bestuurders reden namelijk snelheden van 87, 90 en 100 kilometer per uur in plaats van de toegelaten 50 kilometer per uur. Alle overtreders kunnen zich aan een minnelijke schikking of dagvaarding voor de politierechtbank verwachten. (BBO)