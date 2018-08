E40-parking gesloten voor uitbreidingswerken 21 augustus 2018

02u45 0

De snelwegparking langs de E40 in Westkerke is sinds gisteren dicht voor werkzaamheden. De capaciteit wordt namelijk verhoogd, van dertig parkeerplaatsen voor vrachtwagens naar 107 parkeerplaatsen. De groene stroken worden geasfalteerd. Het gaat om een beslissing van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) die kadert in het masterplan om de hoge aanwezigheid van vluchtelingen terug te dringen. Enkel op de snelwegparking van Westkerke zullen vrachtwagenchauffeurs nog langdurig kunnen parkeren en overnachten. De parkings van Mannekensvere en Jabbeke worden dan 's nachts gesloten. Oudenburgs burgemeester Peter Velle (CD&V) uitte eerder zijn bezorgdheid over de uitbreiding. Kostprijs van de werken langs de snelweg in Westkerke bedraagt zo'n 870.000 euro. De aannemer is Stadsbader nv en de werken zouden in totaal zo'n vijftien dagen in beslag nemen. (BBO)