Dronken brokkenpiloot belandt in cel na ongeval en vluchtmisdrijf 03 mei 2018

Een brokkenpiloot uit Oudenburg heeft dinsdagavond een tijd lang in de cel doorgebracht na een dronken ongeval langs de Vaartstraat in Oudenburg.





De man is ook zijn rijbewijs kwijt voor 15 dagen. Volgens de politie Kouter reed S.C. (41) dinsdag rond 17.45 uur verschillende bomen aan langs het fietspad bij de Vaartstraat en ramde de man ook nog een verkeersbord. Een fietser was geschrokken door het ongeval en kwam zelfs ten val. Hij raakte gelukkig niet gewond.





Brokkenpiloot S.C. pleegde vluchtmisdrijf, maar kon door de politie worden opgespoord en aangetroffen. De man legde een positieve ademtest af en was voor weinig rede vatbaar. De politie besloot de man bestuurlijk aan te houden. Wellicht beslist het parket de man voor de politierechter te dagvaarden. (BBO)