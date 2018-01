Diploma voor technische hoogstandjes 02u33 0 Foto TVA

Voor het vierde jaar op rij vond de Techniekacademie plaats in zaal Zuidpoort. In verschillende workshops moesten leerlingen technische problemen oplossen. Zemaakten een deurmatalarm, een memobord, een periscoop en een dubbele bibberspiraal. Ze maakten shampoo en bruisballen, bouwden en programmeerden een robot en gingen op bedrijfsbezoek bij Claeys-Verhelst. Professionele mentoren stonden ook dit jaar in voor de begeleiding. Er waren twintig deelnemers.





(TVA)