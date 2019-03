Dieven maken aanhangwagens buit in Oudenburg BBO

20 maart 2019

16u59 0 Oudenburg Wie een aanhangwagen heeft en die op zijn of haar oprit parkeert, let maar beter goed op. In Oudenburg zijn deze week al twee aanhangwagens gestolen, zo meldt de politie Kouter.

De eerste aangifte kwam maandagvoormiddag binnen bij de politie. Langs de Brugsesteenweg in deelgemeente Roksem verdween een aanhangwagen die in een weiland stond geparkeerd. Wellicht gebeurde de diefstal ‘s nachts. Woensdagmorgen kwam de tweede melding. Dieven gingen aan de haal met een aanhangwagen die op een oprit van een woning in de Ettelgemsestraat geparkeerd stond. Allicht gebeurde de diefstal ook ‘s nachts.

De politie liet beide aanhangwagens intussen seinen en is een onderzoek gestart. Het is mogelijk, maar niet zeker dat dezelfde daders aan het werk zijn.