Dienstverlening op afspraak beter kenbaar 31 januari 2018

Meerderheid en oppositie in Oudenburg hebben elkaar gevonden in een voorstel om de dienstverlening van de diensten burgerzaken en stedenbouw beter kenbaar te maken. Oppositieraadslid Stefaan Reynaert (Open Vld) pleitte aanvankelijk voor een laatavondopening of opening op zaterdagmorgen. "Inwoners moeten soms vrijaf nemen om zich op een geschikt moment tot de diensten te kunnen wenden." Burgemeester Ignace Dereeper (CD&V) repliceerde: "Voor zover wij weten, is hier geen vraag naar. Wel is het mogelijk om een afspraak te maken buiten de openingstijden. Inwoners kunnen een afspraak vragen of onze medewerkers stellen dat zelf voor. Ik heb zelfs weet van een medewerker die papieren kwam afgeven bij een zieke inwoner thuis. Niemand blijft in de kou staan. Akkoord, we moeten deze dienstverlening wel beter kenbaar maken, onder meer via de website." (TVA)