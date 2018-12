Dagverzorgingshuis geopend voor oudere personen die extra zorg nodig hebben Timmy Van Assche

06 december 2018

17u45 0 Oudenburg Thuiszorgdienst Familiehulp opent een kleinschalig dagverzorgingshuis voor oudere personen met een zorgbehoefte. Het project heet NOAH en staat voor Nabijheid, Ontmoeting, Aandacht en Huiselijkheid.

In NOAH kunnen oudere mensen, die extra zorg en aandacht nodig hebben, een gezellige dag doorbrengen. Dit gebeurt in samenwerking met het OCMW van Oudenburg en woonzorgcentrum Riethove. NOAH bevindt zich in de Karpelhofstraat 20, maar verhuist in maart definitief naar een nieuwbouw in de Ettelgemstraat. Die nieuwbouw is nog niet klaar, maar initiatiefnemer Familiehulp blijft niet bij de pakken zitten om de werking nu al op te starten. “Met NOAH organiseren we talrijke leuke activiteiten, zoals samen koken, wandelen, op uitstap gaan, kaarten, spelletjes spelen, knutselen, muziek beluisteren of handwerk”, vertelt regiodirecteur van Familiehulp Hilde Vanderbeke. Tijdens een van de eerste openingsdagen stond verzorger Rita Hoste alvast paraat om de eerste cliënten, zoals Mariette Declerck, te bedienen. “En het smaakt, hoor”, lacht Mariette. “Onze medewerkers staan ook altijd klaar met kleine persoonsverzorgende taken”, pikt Vanderbeke weer in. “Cliënten kunnen een douche nemen, hun haar en nagels laten verzorgen of zich laten masseren. Op die manier wil NOAH een plaats zijn waar iedereen zich thuis voelt. Dit unieke concept van kleinschalige dagverzorging sluit perfect aan bij onze visie van zorg op maat.”

Familiehulp telt momenteel 38 NOAH-vestigingen in Vlaanderen en Brussel, de vestiging in Oudenburg wordt de tweede in de brede Oostendse regio. Vijf jaar geleden ging NOAH Eernegem als een van de eerste dagverzorgingshuizen van Familiehulp van start. “Via sociaal contact willen we met NOAH een dam opwerpen tegen die toenemende vereenzaming bij senioren. We zijn er ook voor mantelzorgers: omdat wij hun partner of ouder opvangen, kunnen zij even tot rust komen of wat tijd voor zichzelf nemen. Ook vrijwilligers vervullen een belangrijke rol binnen de werking”, besluit Hilde Vanderbeke. “Deze mensen staan onze verzorgenden bij en helpen een handje bij het organiseren van de activiteiten, gaan mee wandelen of op uitstap, doen boodschappen of assisteren bij het koken en de maaltijden.” Voor NOAH betaal je een bijdrage van 3,5 euro per uur, eventueel aangevuld met supplementen. Familiehulp biedt ook een gratis proefdag aan. Alle info: 059/33.91.66 of oostende@familiehulp.be.