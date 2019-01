Concrete plannen voor Abdijhoeve: raadzaal, twee horecazaken en (service)flats Timmy Van Assche

21 januari 2019

18u44 0 Oudenburg De komende jaren komt er op de site van de Abdijhoeve een nieuwe zaal voor feestelijkheden en gemeenteraden, twee horecazaken, een overdekte evenementenruimte en appartementen voor een ouder publiek. “De inwoners van Oudenburg willen dat dit historisch pareltje weer schittert. We hebben geen moment te verliezen”, stelt burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld).

De Abdijhoeve is een begrip in Oudenburg en omstreken. Het pand werd gebouwd in 1671, wat meteen de beschermde status verklaart. Tot aan het laatste kwart van de vorige eeuw werd het gebouw als boerderij gebruikt. Eind jaren 80 was het eigendom van wijlen Aimé Desimpel, die het hotel achteraan in de jaren 90 bouwde. Eylard de Groot, hotelmanager onder Desimpel, en echtgenote Christine Leoen baatten de zaak 22 jaar lang uit. Begin 2012 besloten ze de zaak stop te zetten in de nasleep van de economische crisis. Het vorige stadsbestuur kocht de site in 2014 voor 1,65 miljoen euro met de bedoeling om er administratieve diensten onder te brengen. De renovatie zou zo'n 5 miljoen euro hebben gekost - al waren de plannen nooit concreet.

De nieuwe beleidsploeg van Open Vld, Sp.a en N-VA vaart een andere koers. Burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld), schepen Gino Dumon (sp.a) en Stijn Jonckheere (N-VA) ontvouwden hun plannen tijdens een uitgebreide rondleiding. “De site staat al jaren te verkommeren en was bovendien vaak het doelwit van krakers en vandalen”, zegt Dumarey. “Jaren geleden was hotelgroep Accor geïnteresseerd om het hotelgedeelte uit te breiden van dertig naar vijftig kamers. Maar het toenmalige stadsbestuur talmde te lang om het ruimtelijk structuurplan aan te passen. Sindsdien ging het alleen maar bergafwaarts met de nochtans prachtige Abdijhoeve. De inwoners van Oudenburg lieten ons duidelijk verstaan dat ze dit pareltje opnieuw willen zien schitteren. Daarom besloten we om meteen in actie te schieten, we hebben geen tijd te verliezen.”

De buitenmuren van de volledige Abdijhoeve krijgen al snel een ferme lik verf in de oorspronkelijk kleuren zwart en wit, het dak wordt ook heraangelegd. “In de voorste zaal, bekend als de Sint-Pieterszaal, zullen we plechtigheden en feestelijkheden, zoals huwelijken, laten doorgaan", vervolgt Dumarey. “Daarbij behouden we de balken en het historische uitzicht. In dezelfde zaal willen we ook de gemeenteraad laten plaatsvinden. Alleen de deur willen we breder maken, zodat de toegankelijkheid voor iederéén wordt gegarandeerd. We hopen deze zaal in 2022 klaar te hebben.”

Even verderop in het gebouw komt een kleinere horecazaak. “Hier kan een ontbijt- en koffiehuisje komen voor zo'n twintig gasten. Er komt ook een zonnig terras en aparte keuken en sanitair.” Nog in hetzelfde gebouw komt een groter restaurant en bistro, eveneens met terras, sanitair en keuken. Boven in het gebouw komt een expositieruimte. “Nogmaals, de authentieke elementen blijven behouden. Er zijn al geïnteresseerden die in het horecaverhaal willen stappen. Als stad nemen we de nutswerken voor onze rekening, zoals elektriciteit en het leggen van leidingen. De inrichting gebeurt door de investeerders. Al in de zomer van 2020 willen we dit horecagedeelte kunnen openen. Ja, dat is kortbij, maar we zijn ambitieus. Voor de herinrichting voor de Abdijhoeve zelf denken we aan een bedrag van een miljoen euro, exclusief btw.”

Binnenplein en Arnolduszaal

Het binnenplein zelf wordt ook onder handen genomen. De open schuur, die tijdens evenementen wordt gebruikt voor onder meer barbecues, wordt opgefrist. Het is geen beschermd monument, maar wel een beschermd dorpszicht. “Daarom is het, in tegenstelling tot de Abdijhoeve zelf, makkelijker om de schuur aan te pakken. Het gebouwtje blijft open en kan prima dienst doen als open exporuimte”, menen Dumarey en co. De duiventoren, die wel is beschermd, wordt gerestaureerd. “De Arnolduszaal, die nu nog wordt gebruikt, werd in de jaren 1920 gebouwd en doet al sinds eind jaren tachtig dienst als zaal voor het verenigingsleven. We moeten de veranda wel herstellen, want als het fors regent, druppelt het binnen. We voeren er ook schilderwerken uit."

Serviceflats?

En wat met het voormalige hotel en wellnessruimte? “Die worden afgebroken. Door het vandalisme kan je hier echt niks meer mee aanvangen", zucht Dumarey. “Samen met een private partner wordt hier een nieuw project gebouwd. We denken aan appartementen voor een ouder publiek, een soort van serviceflast. Er kan ook een gemeenschappelijke ruimte komen. Kijk, de site van de Abdijhoeve is in totaal 22.000 vierkante meter groot, de site waar de nieuwbouw komt tussen de 2.500 en 3.000 vierkante meter. We zullen dit stuk verkopen. Het unieke open zicht op de polders blijft behouden. Als alles goed verloopt, kan de bouw van de flats beginnen in 2022 en nemen de eerste bewoners er in 2024 hun intrek.” Tot slot wordt een oude schuur, die werd omgebouwd tot vakantiewoning, als niet-beschermd bouwsel afgebroken.