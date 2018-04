Concert Jo Vally brengt Rode Kruis 2.400 euro op 04 april 2018

Het Rode Kruis mocht een ferme cheque in ontvangst nemen van maar liefst 2.400 euro. Dat geld is afkomstig van een optreden van Jo Vally en een lichtshow in de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Het concert vond in december plaats, maar de cheque werd nu pas uitgereikt. Ook het vorige kerstconcert van Jo Vally, in 2016, bracht flink wat duiten op voor het Rode Kruis: zo'n 2.250 euro.











(TVA)