Collectie Romeins Museum online te bekijken 21 februari 2018

Meer dan driehonderd voorwerpen uit het Romeins Archeologisch Museum RAM zijn digitaal te bekijken via de website www.erfgoedinzicht.be. Zeven items worden er alvast speciaal in de kijker geplaatst: een drakengesp, kruisboogfibula, een opvallende beker met amoureuze tekst, halssnoer, munten, fles en armband. Via de zoekfunctie kan je nog veel meer snuisteren tussen de juwelen, gebruiksvoorwerpen, wapens, amforen en scherven. Het RAM zelf biedt een overzicht van de Gallo-Romeinse bewoning aan de Vlaamse kustvlakte en van het Romeinse kamp van Oudenburg in het bijzonder. De collectie is vooral afkomstig van de plaatselijke archeologische opgravingen van de castella en grafvelden. Erfgoedinzicht is een netwerk van collectiebeherende instellingen dat erfgoed in Oost- en West-Vlaanderen in kaart brengt en de zorg ervoor stimuleert. (TVA)