CD&V steunt ‘drankje na gemeenteraad’ niet: “Vrijwilligerswerking staat onder druk” Timmy Van Assche

14 februari 2019

00u30 0 Oudenburg Oppositiepartij CD&V verleent geen steun aan het voorstel van gemeenteraadsvoorzitter Stefaan Reynaert (Open Vld) om samen met vrijwilligers na de gemeenteraad de bar van cafetaria Riethove te openen. “Dit zet de vrijwilligerswerking onder druk”, menen ze bij CD&V. “Het idee wordt wél ondersteund door de vrijwilligers”, repliceert Reynaert.

Sinds dit jaar vindt de gemeenteraad plaats in woonzorgcentrum Riethove in plaats van het stadhuis. Vorige week nog stelde gemeenteraadsvoorzitter Stefaan Reynaert voor om na de zittingen de bar te openen. “Zo kunnen de raadsleden met elkaar en met de toeschouwers in een gemoedelijke sfeer nakaarten”, luidde het voorstel. De bedoeling is dat enkele raadsleden volgens een beurtrol samen met één of twee vrijwilligers van Riethove de bar openen.

“Vrijwilligers doen al meer dan genoeg”

Maar oppositiepartij CD&V stapt niet mee in dit verhaal. “Woonzorgcentrum Riethove kan elke dag rekenen op de onverdroten inzet van vrijwilligers (80 in totaal, red.)”, zegt raadslid Chantal Van Litsenburgh. “Ze helpen mee met de animatie van de bewoners, geven hen eten, verzorgen uitstapjes en zetten de cafetaria klaar voor de raadszitting. En kort nadien schikken ze de zaal opnieuw voor de dagelijkse werking van Riethove ‘s anderendaags. Toen de zittingen in het stadhuis plaatsvonden, gebeurde de inrichting door stadspersoneel dat hier ook voor betaald werd. We vernemen dat de vrijwilligers niet achter dit nieuwe project staan. Het verhoogt de druk op de vrijwilligerswerking en er dreigen mensen af te haken, waar de oudere bewoners van Riethove het slachtoffer van zullen worden. En als er toch gezellig wil worden nagekaart, waarom gebeurt dit dan niet in één van onze lokale horecazaken?”

“Wel overleg geweest”

Voorzitter Reynaert diende Van Litsenburgh van antwoord. “Toen ik het voorstel uit de doeken deed, vroeg ik alle raadsleden te reageren vóór 3 februari. Pas enkele dagen later kreeg ik van CD&V te horen dat ze niet deelnemen aan dit voorstel. Nu, we zijn een vrij land en iedereen doet wat hij of zij wil. Maar dit voorstel hebben we wél afgetoetst bij de animatie- en vrijwilligerswerking van Riethove. Wij nemen als raadsleden de bar niet over, we helpen samen met een vrijwilliger en doen het werk in team. Er zijn amper tien gemeenteraden per jaar. Dat is niet veel. Het betekent meteen dat er nog 355 dagen per jaar zijn om de lokale horeca te steunen. Het is jammer dat zo’n positief idee CD&V niet genegen is.” Oppositieraadslid Peter Velle wou daarop nog even tussenkomen, maar zijn microfoon werd afgesloten en de gemeenteraad was ten einde. Voor alle duidelijkheid: CD&V en Open Vld hingen achteraf niet samen aan de toog. De meeste van de zowat dertig toeschouwers deden dat wel.