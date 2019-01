CD&V kritisch over bestuursakkoord: “Vaag en algemeen” Timmy Van Assche

16u29 2 Oudenburg Tijdens de jongste gemeenteraad werd het bestuursakkoord van Open Vld, sp.a en N-VA besproken. “De tekst bevat veel vaagheden en projecten die door de vorige meerderheid werden opgestart”, is oppositieraadslid Peter Velle (CD&V) kritisch.

Het bestuursakkoord, getiteld ‘ODB’ of ‘Optimistisch, Duurzaam en Bevlogen’, telt vijftien grote thema’s en handelt onder meer over economie, wonen, seniorenzorg, sport en cultuur. Maar liefst twee uur lang werd het akkoord tussen coalitiepartners Open Vld, sp.a en N-VA besproken. “Voor ons is de voltooiing van een tweede supermarkt prioritair”, sprak schepen Stijn Jonckheere (N-VA). “En we willen een bedrijfsvriendelijk klimaat creëren.” Burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld) sprak over een “financieel gezond beleid, waarbij de reglementen voor premies, subsidies en retributies tegen het licht worden gehouden zonder de belastingen te verhogen”. Ook duurzaamheid en inzetten op hernieuwbare energie wordt volgens de nieuwe beleidsploeg belangrijk.

Oppositiepartij CD&V nam uitgebreid de tijd om elk deel van het akkoord te ontleden. Elk raadslid vuurde talloze vragen af op de bevoegde schepenen. “De komst van een nieuwe supermarkt werd al opgestart door de vorige beleidsploeg. En natuurlijk wil de meerderheid een bedrijfsvriendelijk klimaat ontwikkelen - wie wil dat nou niet?”, sprak raadslid Johan Tanghe. “Het akkoord blinkt uit door evidenties, algemeen- en vaagheden en van realisaties die door de vorige meerderheid al op poten gezet werden”, zegt Peter Velle. “Een aantal zaken blijven in het bestuursakkoord totaal onvermeld, zoals Noord-Zuidbeleid, (kunst)onderwijs of het algemeen personeelsbeleid.” Onder andere schepen Jaak Lingier (Open Vld) zette de puntjes op de i. “2019 is een bepalend jaar, maar uiteraard kan je niet alles direct realiseren. Wat wanneer wordt uitgevoerd, noteren we in ons meerjarenplan.” Het volledige bestuursakkoord kan je zelf nalezen via deze link