Burgemeester Velle stelt CD&V-lijst voor 01 september 2018

02u26 0 Oudenburg CD&V heeft als laatste partij in Oudenburg haar kieslijst voor 14 oktober voorgesteld. "Een zelden geziene en stevige verjongings- en vernieuwingsoperatie voor Oudenburg", duidt lijsttrekker en burgemeester Peter Velle de samenstelling.

"Alle deelgemeenten zijn vertegenwoordigd. De lijst telt 21 kandidaten, waarvan elf vrouwen en tien mannen. Twaalf daarvan namen nog nooit deel aan de verkiezingen, maar zijn wel stevig ingebed in het verenigingsleven of engageren zich op een andere manier. We bleven tot aan de meet de lat hoog leggen, met een duidelijke vraag naar engagement en spirit bij élke kandidaat. Zo kwamen we tot een geloofwaardige lijst." Naast nieuwe namen zoals Nancy Lecluyse, Jamie Taffeiren, Lore Appels en Mario Panesi doen gevestigde waarden zoals Isabelle Capelle, Chantal Vanlitsenburgh, Stephan Blontrock en lijstduwer Johan Tanghe opnieuw mee. Opvallende naam is die van Ralph Gevaert, zoon van overleden sp.a-boegbeeld en ex-OCMW-voorzitter Romain Gevaert. Negen kandidaten zijn actief als ondernemer of zitten in de financiële sector. "Hiermee geven we een belangrijk signaal dat nog actiever op ondernemerschap en financiën zal ingezet worden", stellen lijstduwer Johan Tanghe en Gerda Denduyver, nieuwe kandidaat en actief bij Unizo. "Speerpunten binnen het programma, dat binnenkort voorgesteld wordt, zijn een gezonde en veilige mobiliteit, groen en onderhoud in de stad, een reorganisatie van de stedelijke diensten met inkanteling van het OCMW en een beleid dat iedereen steunt en waarbij iedereen betrokken wordt." (TVA)