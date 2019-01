Burgemeester Dumarey (Open Vld) hoopt bedrijventerrein Steengoed maximaal uit te breiden Timmy Van Assche

16 januari 2019

19u47 0 Oudenburg In de provincie wordt door de Vlaamse overheid 300 hectare extra bedrijfsgrond beschikbaar gemaakt, verspreid over 64 gemeenten. In Oudenburg hoopt Dumarey om zone Steengoed maximaal uit te breiden met zo'n vier hectare.

Bedrijventerrein Steengoed, langs de Stationsstraat, zit aan haar limieten. Momenteel zijn er twintig bedrijven gevestigd op de site die op vandaag 3 hectare groot is. In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is voorzien dat de site met nog eens 2 hectare kan uitbreiden. Afhankelijk van de omvang en het type onderneming, zouden er zo’n vijftien bedrijven kunnen bijkomen. Maar op Vlaams niveau werd beslist dat in heel West-Vlaanderen 300 hectare extra bedrijfsgrond mag ingekleurd worden, verspreid over de 64 gemeenten. “Er wordt met elke gemeente gesproken, eind maart is Oudenburg aan de beurt. Daarbij zal de provincie nagaan welke gemeenten interesse hebben en zal ze per gemeente de voorwaarden onder de loep nemen”, vertelt burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld). “Wij willen alvast het onderste uit de kan halen en ik hoop dat we Steengoed met nog eens 2 hectare kunnen uitbreiden, bovenop de al voorziene uitbreiding. We gaan hiervoor een stevig dossier opstellen en proactief handelen. We zullen ook aan tafel zitten met de eigenaars van de gronden en polsen naar hun interesse om met een private partner de bedrijfsgrond te ontwikkelen. Zo niet, kunnen we gesprekken aangaan met de West-Vlaamse Intercommunale om de gronden aan te snijden.” Oudenburg biedt heel wat troeven, zo stelt het stadsbestuur. “We zijn zeer vlot bereikbaar via de snelweg A10. Werknemers en ondernemers uit pakweg het westen en zuiden van Brugge, zijn sneller in Oudenburg dan aan de andere kant van de provinciehoofdstad. Ook de nabijheid van Oostende, waar bedrijven inzetten op ‘blue energy’, is een voordeel. Zo kunnen ook kleinere ondernemingen inspelen op het verhaal van hernieuwbare energie. Tot slot telt Oudenburg ook enkele opleidingscentra.” De uitbreiding van de bedrijfssite stond eerder al in het bestuursakkoord van meerderheidspartijen Open Vld, Sp.a en N-VA.